Державна зернова корпорація вдвічі збільшила продаж готової продукції

Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) реалізувала 24,4 тис. тонн готової продукції, що вдвічі перевищує результат за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба підприємства.

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«Державна продовольчо-зернова корпорація України збільшила обсяги реалізації готової продукції на внутрішній ринок. Зокрема, за липень-жовтень поточного маркетингового року на внутрішньому ринку держкорпорацією було реалізовано 24,4 тис. тонн продукції переробки, що майже в 2 рази перевищує аналогічний показник минулого сезону», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, підприємству вдалося збільшити продаж готової продукції в тому числі завдяки можливості відвантажувати продукцію безпосередньо на склад покупця.

«Одним із факторів, які позитивно вплинули на зростання попиту на нашу продукцію, є реалізація проекту поставки продукції на умовах CPT (Інкотермс 2010), тобто відвантаження продукції безпосередньо на склад покупця», - наводяться в повідомленні слова виконуючого обов'язки голови корпорації Дмитра Гавриша.

Прес-служба додала, що на сьогодні близько 80% контрагентів ДПЗКУ на внутрішньому ринку - це виробники готової продукції (макаронні фабрики, хлібозаводи, пекарні), що, в свою чергу, забезпечує корпорації можливість пропонувати кожному з них індивідуальні умови якості, гнучку цінову політику і мінімізувати власні фінансові ризики.

За даними прес-служби, в поточному МР корпорація планує збільшити обсяги виробництва готової продукції на 10%. В даний час підприємство працює над створенням власної торгової марки для всіх видів готової продукції.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) переробила 72,8 тис. тонн зернових, з яких пшениці – 66,2 тис. тонн, жита – 4,3 тис. тонн, вівса – 2,3 тис. тонн. За результатами 2016-2017 МР філії ДПЗКУ переробили майже 242,6 тис. тонн зерна.

У 2016-2017 МГ держкорпорація виробила близько 160 тис. тонн готової продукції, що на 3% перевищує результат попереднього сезону.

Державна продовольчо-зернова корпорація в січні-червні поточного року отримала 297,58 млн грн чистого прибутку проти 79,6 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2016 року.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.