АМКУ дозволив Хомутинніку купити агропідприємства Веревського

Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часткою в статутному капіталі 7 агропідприємств.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Cacique Limited (м. Лімассол, Кіпр), яка належить народному депутату України Віталію Хомутинніку, придбати частки у статутному капіталі 7 агропідприємств. Про це повідомляє АМКУ. Читайте такожАМКУ дозволив холдингу "Кернел" купити 10 українських агропідприємств Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часток у статутному капіталі: "Червонослободське-2" (Сумська область); "Засулля-5" (Сумська область); "Агросвіт" (Сумська область); "Коропські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область); "Червонянські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область); "Сосницька Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область); "Нива" (Чернігівська область). Згідно YOUControl, кінцевим бенефіціаром цих компаній є голова ради директорів компанії "Кернел" Андрій Веревський.

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