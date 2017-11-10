АМКУ дозволив Хомутинніку купити агропідприємства Веревського

14:57, 10 листопада 2017
Агро
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Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часткою в статутному капіталі 7 агропідприємств.

фото УНІАН

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Cacique Limited (м. Лімассол, Кіпр), яка належить народному депутату України Віталію Хомутинніку, придбати частки у статутному капіталі 7 агропідприємств. Про це повідомляє АМКУ.

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Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часток у статутному капіталі:

"Червонослободське-2" (Сумська область);

"Засулля-5" (Сумська область);

"Агросвіт" (Сумська область);

"Коропські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);

"Червонянські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);

"Сосницька Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);

"Нива" (Чернігівська область).

Згідно YOUControl, кінцевим бенефіціаром цих компаній є голова ради директорів компанії "Кернел" Андрій Веревський.

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Теги: #АМКУ агропідприємства