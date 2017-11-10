АМКУ дозволив Хомутинніку купити агропідприємства Веревського
Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часткою в статутному капіталі 7 агропідприємств.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Cacique Limited (м. Лімассол, Кіпр), яка належить народному депутату України Віталію Хомутинніку, придбати частки у статутному капіталі 7 агропідприємств. Про це повідомляє АМКУ.
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Зокрема, АМКУ дозволив компанії Cacique Limited придбати більше 50% часток у статутному капіталі:
"Червонослободське-2" (Сумська область);
"Засулля-5" (Сумська область);
"Агросвіт" (Сумська область);
"Коропські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);
"Червонянські Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);
"Сосницька Аграрні Інвестиції" (Чернігівська область);
"Нива" (Чернігівська область).
Згідно YOUControl, кінцевим бенефіціаром цих компаній є голова ради директорів компанії "Кернел" Андрій Веревський.