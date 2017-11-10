Порошенко хоче створити єдиний земельний реєстр для боротьби з рейдерством

Президент України Петро Порошенко виступає за ліквідацію подвійних земельних реєстрів і створення на їх базі єдиного реєстру, який міститиме всю необхідну інформацію про земельні ділянки, що, в свою чергу, сприятиме боротьбі з їх незаконним захопленням і корупцією в земельній сфері.

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Про це він сказав у ході засідання Національної ради реформ у Києві.

«Нам необхідно ліквідувати подвійні реєстри, які сприяють рейдерським захопленням земель. У нас має бути один реєстр... Ні про який ринок землі, ні про яке продовження земельної реформи, ні про яку боротьбу з рейдерством ми не зможемо говорити, поки у нас не буде прозорого і ефективного реєстру», - зазначив глава держави.

За словами Порошенка, за Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру необхідно залишити тільки функцію обслуговування і контролю за ефективною роботою цього реєстру.

Президент додав, що він не задоволений повільною цифровізацією земельного кадастру. На даний час, за його словами, в електронний режим було переведено лише половину даних.

«Мене турбує і не влаштовує стан справ у земельному кадастрі щодо оцифрування. За різними оцінками, на сьогодні оцифровано близько 50%, хтось скаже 40%, хтось - 60%. Це абсолютно неприйнятно. Була окрема програма Світового банку, в рамках якої було виділено близько 80 млн дол., а віз і нині там», - сказав Порошенко, наголосивши на важливості прийняття відповідних змін для успішного проведення земельної реформи і боротьби з рейдерством.

Як додав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, боротьбі з незаконним захопленням земель в Україні сприятиме ефективна робота поліції та жорстке юридичне регулювання.

«Щодо рейдерства, то тут потрібні дві речі. Перше - це «мордою в підлогу» рейдерів, і поліція з цим останнім часом дуже добре справляється. І друге - це юридичне регулювання. У законодавстві необхідно передбачити жорстку відповідальність для тих, хто хотів би наблизиться до чужого майна», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України впровадило механізм автоматичного обміну даними між Державним реєстром майнових прав і Госгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі та сприятиме боротьбі з аграрним рейдерством.

9 серпня Кабмін прийняв рішення створити оперативні штаби в регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями для недопущення незаконних захоплень врожаю і землі у фермерів.

Згідно з опитуванням асоціації «Всеукраїнська аграрна рада» (ВАС), близько 25% опитаних виробників сільськогосподарської продукції зіткнулися з випадками аграрного рейдерства на своїх підприємствах. За інформацією громадської організації «Аграрна самооборона України», кількість нападів на фермерів з метою захоплення їх власності постійно зростає, в той же час правоохоронні органи не реагують на факти незаконних дій або зволікають з розглядом справ.