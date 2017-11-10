Небезпечне м'ясо: держслужба забракувала понад 6,5 тисяч тонн неякісних продуктів

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів за дев'ять місяців цього року не допустила до реалізації на українському ринку понад 6,5 тис. тонн неякісних продуктів харчування, з яких 6,1 тис. тонн - небезпечне м'ясо і субпродукти, повідомила прес -служба відомства.

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Згідно з повідомленням, за результатами лабораторних досліджень, з цих 6,5 тис. тонн неякісної продукції на знезараження було спрямовано 50,9 тонни м'яса і 244,1 тонни інших продуктів харчування. Ще 71,2 тонни продуктів і 6,05 тонни м'яса було утилізовано.

За інформацією прес-служби, всього за дев'ять місяців цього року державні лабораторії провели на ринках ветеринарно-санітарну експертизу 7,7 млн партій продукції тваринного і рослинного походження.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, який на законодавчому рівні закріплює правові та організаційні засади державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування і кормів. Президент підписав цей документ 30 червня. Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, цей закон набуде чинності навесні 2018 року.

Контроль за якістю харчової продукції в Україні здійснює Держпродспоживслужба, яка була створена на базі ліквідованих Державної сільськогосподарської інспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби. Центральний апарат Держпродспоживслужби офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року.