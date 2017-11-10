Україна стала лідером зі зростання цін на продукти серед країн Європи

Україна стала лідером за підвищенням цін на продукти серед країн Європи. Про це йдеться в сюжеті програми "Спецкор".

За рік споживчий кошик українців подорожчав більш ніж на 15%. У цьому році лідером подорожчання стало сало. За даними державної статистики, ціна на національний продукт виросла на 67%, свинини-на 47%, яловичина додала у вартості 34%. Курятина подорожчала на 32%.

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Експерти пояснюють це тим, що зараз в Україні найбільш низьке поголів'я великої рогатої худоби та свиней за всі роки Незалежності.

Крім того, молочні продукти подорожчали в середньому на 30%. Хліб подорожчав на 20%.

Експерти констатують, що ціни на продукти в Україні зростають швидше, ніж інфляція, пенсії і зарплати. Ціни на вітчизняні продукти вже впритул наблизилися до цін на європейські.

Єдине, що подешевшало - це гречка: вона знизила ціну майже на чверть. Ціни на цукор, яйця і рослинне масло практично не змінилися.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують у листопаді в Україні стабілізацію цін на овочі і фрукти, на ринку м'яса можливі коливання в межах 3-5%.