На Житомирщині продовжують виплачувати компенсації за придбання установок доїння корів

На Житомирщині продовжується виплата компенсацій господарствам за придбання установок індивідуального доїння корів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на минулому тижні спеціальна комісія при облдержадміністрації вирішила виплатити компенсацію 217 господарствам Житомирщини за закуплені установки індивідуального доїння.

«Це 1,4 млн грн. Кошти жителі області почнуть отримувати вже завтра, 14 листопада», - повідомили в ОДА. Там також уточнили, що тваринники регіону продовжують подавати заявки на відшкодування коштів.

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Перед цим у липні цього року таку компенсацію за придбання установок доїння вже отримали 30 жителів Житомирщини по 5,3-7 тис. грн на господарство. Отримати ці кошти мають право один раз на 5 років ті господарства, які утримують трьох і більше корів.

Як повідомляв УНІАН, програма відшкодування вартості закуплених установок спрямована не лише на те, щоб полегшити процес доїння корів та зменшити витрати ручної праці населення. Незабаром в дію увійдуть нові європейські стандарти якості молока.

22 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич відвідав родину Андрощуків у Любарському районі – одну з 30 родин, які отримали кошти з обласного бюджету за установку доїння.