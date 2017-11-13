Україна збільшила експорт цукру в 2,5 раза

Українські підприємства в попередньому місяці поставили на зовнішні ринки 42,3 тис. тонн цукру, що у 2,5 раза більше, ніж у вересні, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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«У жовтні виробники експортували в 2,5 раза більше цукру, ніж у попередньому місяці і, за прогнозами асоціації, цей показник надалі буде підвищуватися», - йдеться в повідомленні.

Всього, за даними асоціації, з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) українські підприємства експортували 59,3 тис. тонн цукру.

Прес-служба додала, що основними споживачами українського цукру є Азербайджан (29% у загальній структурі експорту цього продукту), Шрі-Ланка (18%), Таджикистан (9%) та Судан (8%).

Експерти прогнозують, що в поточному 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 – серпень 2018) українські цукровари виготовлять 1,9-2 млн тонн цукру, з яких близько 500 тис. тонн піде на експорт, тоді як у попередньому МР було встановлено рекорд за обсягами експорту цього продукту на рівні 767,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, поточний сезон цукроваріння стартував 30 серпня.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за попередній сезон цукроваріння (20 серпня 2016 - 11 січня 2017) експортували 344 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація «Укрцукор», вони переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тис. тонн цукру.