Виробництво ріпаку в Україні цього року подвоїться

Виробництво ріпаку в Україні 2017 року збільшиться майже в два рази в порівнянні з минулим роком і складе 2,2 мільйона тонн, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на слова академіка Національної академії аграрних наук України Юрія Лупенко.

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"Внаслідок збільшення площ вирощування цієї експортоорієнтованої культури майже у 1,8 рази та збільшення її врожайності на 7,4%, виробництво ріпаку збільшиться майже вдвічі - на 91,9% і складе 2,214 мільйона тонн", - процитувала прес-служба Лупенко.

У прес-службі зазначили, що згідно з розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, уточненими з урахуванням поточної динаміки, в 2017 році серед олійних культур збільшиться тільки виробництво ріпаку.

За словами Лупенко, після рекордного збору соняшнику 2016 року - 1,365 мільйона тонн, його виробництво в цьому році прогнозується на рівні 1,205 мільйона тонн, що на 11,6% менше, ніж у минулому році. Воно викликане зменшенням урожайності на 9,4% і зменшенням площ вирощування на 2,4%.

Згідно з повідомленням, валовий збір сої зменшиться порівняно з показниками минулого року на 9,2% - до 3,884 мільйона тонн. Це відбудеться в результаті зниження врожайності на 15,3%, яке не змогло компенсувати навіть збільшення площ на 7,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", українські підприємства в 2016 році виробили 81,6 тисячі тонн ріпакової олії, що на 45% менше, ніж роком раніше, у зв'язку з дефіцитом сировини через зниження виробництва ріпаку і великих обсягів його експорту. У 2016 році українські аграрії зібрали ріпаку на 33,7% менше, ніж роком раніше, - 1,152 мільйона тонн. При цьому на експорт було відправлено 994 тисячі тонн цієї культури (86% від загального обсягу збору), що на 30,7% менше, ніж у 2015 році.

Експерти прогнозують збільшення врожаю ріпаку в Україні до 2017 року на 58,3% - до 1,9 мільйона тонн.