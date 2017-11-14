Рада відправила на повторне перше читання законопроект про органічну продукцію

Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект, який встановлює основні вимоги до виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

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За відправлення відповідного законопроекту №5448 до профільного комітету на доопрацювання проголосували 228 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Віктор Шеремета, доповідаючи щодо законопроекту, чинне в Україні законодавство про органічне виробництво не забезпечує належного функціонування ринку органічної продукції та суперечить європейським нормам. Тоді як представлений законопроект приводить українське законодавство у частині контролю якості української органічної продукції у відповідність з європейським.

Як додав заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, ухвалення цього законопроекту сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що державний контроль за виробництвом органічної продукції здійснюватиме Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Повноваження щодо сертифікації органічного виробництва будуть надані акредитованим органам сертифікації. При цьому сертифікація органічного виробництва здійснюватиметься на платній основі за рахунок суб'єктів господарювання, але видача сертифіката буде безплатною.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства агарної політики і продовольства, в Україні зареєстровано понад 420 виробників органічної продукції. Під сертифікованим органічним виробництвом зайнято 421,5 тис. га, і ще 550 тис. га - під сертифікованими дикоросами (травами, ягодами і грибами). Щорічний обсяг ринку внутрішнього споживання органічної продукції становить 21-22 млн євро.

Органічне виробництво є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2017 році.

За прогнозами міністерства, ринок внутрішнього споживання органічної продукції в Україні за підсумками цього року може зрости до 25 млн євро з близько 20 млн євро минулого року.

Раніше міністерство повідомляло про плани розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести її частку у валовому сільгоспвиробництві до 3%. В даний час в Україні для виробництва органічної продукції використовується 1% орних земель.