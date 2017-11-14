Аграрії отримали у вересні понад 630 мільйонів гривень дотацій

Державне казначейство України у листопаді виплатив аграріям 635 мільйонів гривень дотацій за вересень в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 мільярди гривень.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, загалом з початку року аграрії отримали 3,43 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, одержувачами дотацій стали 1,05 тисячі сільгоспвиробників.

"За вересень Державна казначейська служба України перерахувала з небюджетного рахунка Мінагропроду 1053 агровиробникам 635 мільйонів гривень. Залишок у 95,7 тисячі гривень перенесено на наступний місяць", - повідомила прес-служба.

Мінагропрод нагадав, що в лютому загальна сума дотацій становила 79,8 мільйона гривень, у березні – 241,8 мільйона гривень, у квітні – 473,4 мільйона гривень, у травні - 528,9 мільйона гривень, у червні – 590,7 мільйона гривень, у липні – 400,3 мільйона гривень, у серпні – 477,6 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярди гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.