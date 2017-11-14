Парламент підтримав підвищення акцизів на сигарети в Україні

Верховна Рада України підтримала законопроект 6776-д, який передбачає збільшення ставок акцизного податку на тютюнову продукцію. За відповідний проект закону проголосували 260 народних депутатів.

Читайте такожВ Україні хочуть підвищити акцизи на алкоголь і сигарети

"Проектом передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зокрема, в 2018 році планується підвищити акциз на прогнозний індекс споживчих цін -11,2%, а також додатково на 16,7% (з урахуванням попередньої індексації в середньому на 29,7%), а в наступні роки – на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро (2797 гривень за 1000 штук.

На сьогоднішній день мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становить 20 євро (596 гривень за 1000 штук.

Крім того, проектом передбачається, що з 1 січня 2025 будуть дотримуватися вимог Директиви Європейського Союзу № 2011/64 / ЄС від 21.06.2011 року про структуру і ставки акцизів, застосовуваних до тютюновим виробам щодо частки акцизу в середньозваженої роздрібної ціною продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього вводиться механізм визначення такої ціни.