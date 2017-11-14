Світовий банк готовий фінансово підтримати проведення в Україні земельної реформи

Світовий банк готовий фінансово підтримати проведення в Україні земельної та медичної реформ, повідомили представники керівництва банку на брифінгу.

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Зокрема, президент групи Світового банку Джим Йонг Кім, який перебуває з візитом у Києві, зазначив, що є можливість збільшити обсяги інвестицій в приватний і державний сектори, але це залежить від швидкості та якості проведених реформ. «У державному секторі я вірю в медичну реформу, і я думаю, що ми будемо розширювати проекти там», - сказав Кім.

У свою чергу, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен нагадала, що з 2014 року Світовий банк спрямував понад 5,5 млрд дол. в проекти в Україні і надав ще 0,5 млрд дол. гарантій на закупівлю газу. «Ми зараз готуємо кредит на політику розвитку, який підтримає політику уряду і державний бюджет. Ми також сказали уряду, що якщо земельна реформа працюватиме, то ми будемо готувати значні інвестиції в сільськогосподарський сектор», - сказала вона.

Раніше представники Світового банку заявили, що проведення земельної, антикорупційної, медичної і пенсійної реформ забезпечать світле майбутнє для України та її громадян.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, що надає фінансову і технічну допомогу країнам, які розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектору.

Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім 12-14 листопада відвідав Київ із першим візитом в історії взаємин України зі Світовим банком. Під час візиту Кім зустрівся з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій, київським головою Віталієм Кличком, керівництвом антикорупційних органів, представниками громадянського суспільства та приватного сектору.