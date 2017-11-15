Українські заводи виробили 1,4 мільйона тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 9,64 мільйона тонн цукрових буряків і виробили 1,36 мільйона тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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За даними асоціації, в Україні запрацював 41 цукровий завод з прогнозованих 46.

Раніше прес-служба асоціації "Укрцукор" зазначала, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які вплинули на розвиток солодкого коренеплоду, збиральна кампанія цукрових буряків у цьому сезоні проходить повільніше, ніж у попередньому.

При цьому цукристість буряків поточного сезону нижча порівняно з торішніми показниками - 17,22% проти 17,86% і, відповідно, вихід цукру також дещо менше - 14,24 (14,87 в минулому році). Проте, за оцінками асоціації, виробництво цукру вдасться зберегти на рівні минулого року - близько 2 мільйонів тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.

За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якого виготовили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.