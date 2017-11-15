Аграрії Житомирщини відзначили професійне свято (фото)

Працівники сільського господарства Житомирщини сьогодні відзначили своє професійне свято. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, привітали аграріїв 15 листопада голова обласної ради Володимир Ширма та начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслан Кирилюк.

«Житомирщина отримує врожаї завдяки вам і має гарні показники. Вітаю вас із наступаючим святом. Бажаю вам гарної погоди, щедрого врожаю», – зазначив Ширма.

Також він вручив кращим аграріям подяки від обласної ради.

Про успіхи і досягнення аграріїв розповів на урочистостях Кирилюк.

«У цей день хочеться вам усім подякувати, вклонитися за ваші невтомні руки, за ваш розум, який зробив із Житомирщини житницю нашої країни. Житомирщина має гарні показники – 5 місце по Україні за індексом виробництва товарної продукції агропромислового комплексу. Напередодні свята, хочу побажати миру, злагоди, благополуччя вам та вашим сім’ям», – сказав він.

Також за сумлінну працю, значний внесок у збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та з нагоди Дня працівників сільського господарства кращих з кращих у своїй діяльності нагородили почесними грамотами.