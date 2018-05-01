На Житомирщині підбили підсумки аграрного року та відзначили кращих працівників галузі

О 10.30 до філармонії прибули делегації з різних районів області. Прозвучав Гімн України, а потім розпочався пролог святкового дійства - пісня у виконанні Житомирської хорової капели «Орея». Привітавши присутніх, ведучі оголосили, що на зібрання прибули почесні гості, депутати рад всіх рівнів, святкові делегації районів області, кращі працівники сільськогосподарського виробництва та підприємств харчової і переробної промисловості, голови місцевих рад, ветерани виробництва.

Коли на сцену запросили голову Житомирської обласної ради Володимира Ширму, йому на знак шани і вдячності за турботу про селян вручили хліб, випечений із зерна нового врожаю. Відкриваючи зібрання Ширма наголосив, що Житомирщина і в цьому році продовжує лідирувати за показниками виробництва сільгосппродукції. Серед іншого, він розповів, що в області успішно діють ряд програм, за якими виділяються кошти на підтримку аграріїв області.

Пізніше начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслан Кирилюк розказав кореспонденту УНІАН, що цьогоріч за результатами аграрного року в області планують зібрати не менше 2 млн тонн зернових, а за підсумками 9 місяців в агропромисловому комплексі області всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) на суму 6 млрд 857 млн грн, що на 235,8 млн грн більше аналогічного показника минулого року. При цьому індекс сільськогосподарського виробництва становить 103,6% ( за цим показнику область - на 8-му місці серед регіонів держави), індекс продукції галузі рослинництва – 105,2% (8—ме місце), тваринництва – 100,2% (6-те місце).

Таких результатів досягнуто за рахунок збільшення усіма категоріями господарств у порівнянні до відповідного періоду минулого року виробництва продукції рослинницької та тваринницької галузей, залучення в обробіток у 2017 році понад 81 тис. га ріллі, впровадження у виробництво нових сортів та гібридів, закупівлі племінного поголів’я, підтримки аграріїв за рахунок коштів обласного та державного бюджету.

Після привітання Ширма вручив нагороди кращим працівникам галузі як від Житомирської ОДА, так і від облради. Так, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації Ігоря Гундича, за сумлінну працю, значний внесок у збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та з нагоди Дня працівників сільського господарства і Дня працівників харчової промисловості Почесними грамотами ОДА було нагороджено одинадцятьох керівників підприємств.

Зокрема, грамотами відзначили Ларису Бачинську - директора ТОВ «Агро-Регіон Любар» Любарського району, Юрія Гапонова - керівника ТОВ «Гранум Плюс» Малинського району, Олександра Закусила - ветеринарного лікаря ПП ім. Смика Народицького району, Миколу Лозка - агронома ПСП «Україна» Лугинського району.

Грамоти також отримали: Анатолій Нагорний - голова фермерського господарства «Щедре Полісся» Романівського району, Алла Перец - директор ПСП «Церем» Баранівського району, Сергій Спановський - директор ПП «Чайківка» Радомишльського району, Андрій Ткачук - керівник СТОВ «Топориське» Хорошівського району, Олександр Янець - виконавчий директор ПП «Галекс-Агро» Новоград- Волинського району, Василь Грінченко - директор ТОВ «Живий квас», а також Зоя Бучковська - головний технолог ТОВ «Бердичівський хлібозавод». Окрім цього, вісім керівників аграрних підприємств області отримали Подяки обласної державної адміністрації.

З нагоди свята Ширма відзначив Почесними грамотами обласної ради та подяками кращих працівників сільського господарства регіону, після чого провели церемонію нагородження кращих районів. Для цього за результатами господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу області управління АПК облдержадміністрації підвело підсумки, визначивши кращі райони за показником збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році. А підприємства харчової і переробної промисловості відзначили - за підсумками роботи цих галузей.

Так, три райони області стали переможцями у змаганні за найвищі показники у виробництві рослинницької і тваринницької продукції. Кожен район оцінювали за критерієм кількості виробленого зерна, цукрових буряків, льону, хмелю, молока, м’яса, а також за показником кількості виробленої продукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Так, у лісостеповій зоні переможцем у цьому змаганні визнали Попільнянський район, у перехідній – Новоград-Волинський, а у поліській – Овруцький.

Окремий виступ учасники концерту присвятили ветеранам сільськогосподарського виробництва.

Далі начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслан Кирилюк вручив Дипломи працівникам харчової галузі від імені Міністерства агарної політики та продовольства України. Так, за високі досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток харчової і переробної промисловості він нагородив цим дипломом Олега Бабича - генерального директора Житомирського м’ясокомбінату, Мирослава Кучера – генерального директора державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод», Олену Стретович – директора товариства з обмеженою відповідальністю «Органік Мілк» та Олександра Матвійчука (приватного підприємця).

Оскільки сьогодні деякі аграрії, що були присутні на урочистостях у філармонії, відзначають свій день народження, їх окремо привітали піснею. «Мабуть сама доля розпорядилася, що ви обрали нелегкий, але почесний життєвий шлях хлібороба. Щиро зичимо всім вам здоров’я, професійної вдачі та родинного затишку», - оголосили ведучі, вітаючи іменинників.

Під час святкового концерту на сцені філармонії виступили : Житомирська хорова капела «Орея», актори філармонії, Поліський академічний ансамбль пісні і танцю «Льонок» та інші.

Зоя Юхимчук