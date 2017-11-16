На Житомирщині за 10 місяців кількість великої рогатої худоби зросла на 14,3%

У Житомирській області за десять місяців цього року кількість великої рогатої худоби (ВРХ) зросла проти аналогічного минулорічного періоду на 14,3%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, станом на 1 листопада цього року, в усіх категоріях господарств області утримувалось 217,1 тис. голів великої рогатої худоби, що на 14,3% більше аналогічного періоду минулого року, в тому числі – 112,1 тис. корів, що на 3,1% більше, птиці – 7 млн 956,2 тис. голів, що на 3,8% більше, а також – 148,5 тис. свиней.

Реалізовано на забій худоби і птиці в живій вазі – 62,6 тис. тонн, що на 1,8% більше аналогічного минулорічного показника.

Також в області за вказаний період вироблено 500,9 тис. т молока, що на 1,6% більше, ніж було торік за десять місяців, яєць – 612,6 млн. штук, що відповідно на 7% більше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, наразі Житомирщина займає перше місце в Україні за динамікою зростання чисельності великої рогатої худоби.