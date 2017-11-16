АМКУ перевірить злиття в Україні одних із найбільших світових пивоварів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір дослідити концентрацію на вітчизняному ринку пива в зв'язку з рішенням найбільшого світового пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і найбільшої пивоварної компанії Туреччини Anadolu Efes (Efes) об'єднати свої бізнеси на території України.

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Як повідомляється на сайті регулятора, АМКУ почав розгляд справи щодо концентрації у вигляді набуття компанією «Сан Інбев Україна» (Київ) активів (переважно торгових активів і торгових марок), які належать «Ефес Україна» (Донецьк).

У рамках відповідного дослідження проводиться опитування серед учасників ринку пива.

«Просимо всі зацікавлені сторони висловити свої зауваження та міркування щодо зазначеної концентрації та оцінки її впливу на ринок. Відповідь обов'язково повинна бути обґрунтованою», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня пивоварний концерн AB InBev і турецька компанія Anadolu Efes уклали угоду про наміри об'єднати свої бізнеси на території Росії та України в рівних частках.

У спільному прес-релізі компаній зазначалося, що рішення про об'єднання бізнесів стало наслідком угоди про злиття AB InBev і SABMiller, яка завершилася в жовтні 2016 року, після чого компанія AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes. Умовою успішного завершення цієї угоди є задовільні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених органів Росії і України.

Компанії планували закрити угоду до кінця першого півріччя наступного року. Всі зміни набудуть чинності після закриття угоди, до цього моменту AB InBev і Anadolu Efes продовжуватимуть працювати як незалежні компанії. Майбутня назва об'єднаної компанії AB InBev-Efes.

Довідка УНІАН. Компанія Anheuser-Busch InBev об'єднує понад 200 пивних торгових марок і є однією з найбільших пивоварних компаній в світі з виробництвом у 25 країнах.

«Сан Інбев Україна» - дочірнє підприємство AB InBev, яка є одним з лідерів українського пивоварного ринку. Компанія працює в Україні з 2000 року і об'єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення. Портфель пивних брендів складається з міжнародних торгових марок: Bud, Corona, Stella Artois, beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».

Найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes (Efes) включає 15 пивоварень, 6 солодових заводів і 23 заводи з розливу напоїв Coca-Cola в 16 країнах світу. Продукція Efes представлена в 70 країнах світу. В Україні компанія представлена підрозділом «Ефес Україна», виробничі потужності якого знаходяться в Донецьку. Через військову агресію Росії на сході України компанія була змушена замінити на ринку пиво Донецького заводу на імпортне, яке виробляється заводами Efes в інших країнах, зокрема в Молдові та Туреччині.

Компанія працює в Україні під торговими марками: Miller Genuine Draft, Amsterdam Navigator, «Білий ведмідь», Velkopopovicky Kozel та ін.