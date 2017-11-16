У Росії запропонували впровадити кримінальну відповідальність за ввезення санкційних продуктів

Міністерство фінансів Росії підготувало законопроект, що вводить кримінальну відповідальність за ввезення до РФ продукції, на яку поширюється дія санкцій. Документ опублікований на Федеральному порталі проектів нормативних правових актів.

Мінфін пропонує доповнити Кримінальний кодекс РФ новою статтею - 226.2 «Порушення заборони, встановленої відповідно до законодавства Російської Федерації", повідомляє "Медуза".

Мінімальна санкція за новою статтею КК - позбавлення волі на строк від трьох років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів (близько 407 тис. грн за поточним курсом), максимальне покарання (діяння, вчиненого організованою групою) - 12 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів.

Кримінальна відповідальність, йдеться в законопроекті, буде наступати при порушенні заборони на ввезення товарів сумарною вартістю понад 1 млн рублів.

Стаття 226.2, як випливає з пояснювальної записки, буде поширюватися на діяльність юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Заборона на ввезення в РФ ряду категорій продуктів з країн, які ввели санкції проти Росії, діє з серпня 2014 року. Термін дії продуктового ембарго кілька разів продовжувався , останній — до кінця 2018 року.