В Україні зросло виробництво цукрових буряків

Виробництво цукрових буряків в Україні за січень-жовтень 2017 року зросла на 2,5% порівняно з відповідним періодом 2016 року і склало 9,19 мільйона тонн, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт цукру в 2,5 раза

Згідно з повідомленням, станом на 1 листопада лідером з виробництва цукрових буряків в Україні за 10 місяців стала Запорізька область, де аграрії виробили 1,826 мільйона тонн. Слідом ідуть Хмельницька (1,16 мільйона тонн) і Полтавська (1,02 мільйона тонн) області.

Найменшу кількість цукрових буряків у січні-жовтні поточного року виробили аграрії Луганської (0,2 тисячі тонн), Івано-Франківській (3,5 тисячі тонн) і Дніпропетровській (37,3 тисячі тонн) областей.

Як повідомляв УНІАН, українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 9,64 мільйона тонн цукрових буряків.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.