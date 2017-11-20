Аграрії забезпечують близько третини надходжень до бюджету України - Гройсман

Агропромисловий комплекс України забезпечує близько 14% обсягу валового внутрішнього продукту та близько третини надходжень до державного бюджету країни.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у привітанні працівників сільського господарства з їх професійним святом, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

Прем'єр підкреслив, що українська аграрна галузь є флагманом української економіки.

"Посідаючи лідируючі позиції, українська аграрна галузь має великі перспективи для подальшого розвитку ... Ми усвідомлюємо, що аграрна галузь потребує також здійснення супровідних реформ, які посилять її ефективність. Йдеться про запровадження нових механізмів агрострахування, дієвих програм розвитку сільських територій. А головне - щоб право розпоряджатися земельними ресурсами мали територіальні громади, а не чиновники", - зазначив Гройсман.

Він висловив подяку всім працівникам сільського господарства за любов до улюбленої роботи і дбайливе ставлення до української землі.

"Бажаю вам нових досягнень, міцного здоров'я, невичерпної енергії, благополуччя і миру!", - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної казначейської служби, державний бюджет України в січні-жовтні 2017 року отримав 647,4 мільярда гривень доходів, що на 5,2% більше бюджетного розпису на цей період. Надходження до держбюджету в січні-жовтні 2017 року на 39,7% вище показника за аналогічний період 2016 року.

При цьому, у жовтні держбюджет отримав 61,669 мільярда гривень доходів, що на 2,3% нижче бюджетного розпису на цей місяць, але на 10,1% вище показника за жовтень 2016 року.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 мільярда гривень, витрати – 841 мільярда гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.