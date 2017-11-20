На Житомирщині цьогоріч в результаті інвентаризації земель суттєво розширили посівні площі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку.

Так, у цьому році за результатами інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення посівні площі у cільгосппідприємствах на території Житомирщини збільшились на 40 тис. га (+7% до показника 2016 року) - до 648,6 тис. га. Крім того, на 23,7% збільшилися надходження до бюджету за землекористування.

Проведення такої інвентаризації землі ініціював голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич для того, щоб розширити кількість посівних площ та збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів.

І от, тепер, за інформацією департаменту фінансів ОДА, за 10 місяців цього року від фізичних та юридичних осіб місцеві бюджети отримали 407,7 млн грн за користування землею на території Житомирщини. Це на 23,7%більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Цей показник включає в себе земельний податок, який склав 147,7 млн грн, та орендну плату – 260 млн грн.

За словами начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслана Кирилюка, розширення площ в агроформуваннях області відбулося завдяки заключенню та реєстрації договорів оренди на використання сільськогосподарських земель.

Крім того, було виведено з тіні частини земель, які використовувались протягом певного періоду без реєстрації оформлених належним чином договорів оренди.

Загальна сума нарахувань згідно укладених договорів оренди за земельні частки (паї) у 2017 році становить 781,7 млн грн.

Власники земельних паїв вже отримали 570 млн грн орендної плати від агропідприємств, що становить 72,9% від загальної суми. Найвищі показники у Чуднівському (93,2%), Народицькому (92,9%) та Любарському (90%) районах Житомирщини.

Наразі вказане управління продовжує працювати над переглядом тих договорів оренди землі, де плата за неї складає менше 3% та які не мають агрохімічних паспортів полів й містять застарілу грошову оцінку.

Загальна площа земель сільськогосподарського призначення на території області складає 1 млн 577,7 тис. га, з яких 1 млн 100,1 тис. га – розпайовані землі сільськогосподарського призначення, передані власникам земельних часток (паїв).

В області протягом січня-жовтня сільськогосподарські підприємства уклали та зареєстрували договори оренди на площі 648,6 тис. га землі, що складає 59,4 % від загальної площі розпайованих земель.

У більшій частині договорів – 54% – зафіксована орендна плата у розмірі від 3% до 5%. Середній розмір орендної плати за 1 гектар становить 1 тис. 240,9 грн. А термін дії договору – переважно 8-10 років.