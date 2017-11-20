Прибутковість продукції рослинництва в Україні скоротиться майже удвічі - експерт

Прибутковість виробництва продукції рослинництва в Україні у 2017 році скоротиться майже вдвічі порівняно з попереднім роком – до 25,3%, прогнозує прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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За підрахунками вчених, найрентабельнішим за підсумками року буде виробництво хмелю, ягід, винограду та ріпаку, а серед зернових – вівса і гречки.

Згідно з повідомленням, рентабельність виробництва зернових культур зменшиться порівняно з минулим роком майже вдвічі і становитиме 20,8%. Прибутковість виробництва гречки знизиться до 42,9% до 87,5% у 2016 році.

За даними прес-служби, рентабельність виробництва сорго скоротиться порівняно з показниками 2016 року майже вдвічі, до 12,9%, проса – втричі, до 11,3%. При цьому найбільше знизиться рентабельність виробництва гороху, яка минулого року досягла рекордного рівня у 76,8%. У 2017 році вона зменшиться в 7,5 рази і становитиме 10,3%.

Рентабельність виробництва кукурудзи на зерно, згідно з інформацією Інституту аграрної економіки, знизиться в 5,5 рази і складе 8,3% проти 45,7% у 2016 році.

Разом з тим, за даними прес-служби, рентабельність виробництва вівса в 2017 році виросте до 51% з 34,4% минулого року. Прибутковість рису також збільшиться проти минулорічних показників в 1,2 рази і становитиме 40,7%.

Рентабельність виробництва ячменю збільшиться майже в 1,6 рази – до 39,5%. Також зросте рентабельність виробництва пшениці – до 34,2% до 31,7%, жита – до 30,8% з 24,6% у 2016 році.

Згідно з повідомленням, серед олійних культур збережеться тенденція до зростання рентабельності виробництва ріпаку. За прогнозами вчених, цей показник зросте до 58,8% до 44,9% у попередньому році. Тим часом, прибутковість виробництва соняшнику і сої за підсумками поточного року скоротиться удвічі в порівнянні з торішніми показниками – до 30,8% та 25,4% відповідно.

Прес-служба додала, що рентабельність виробництва цукрових буряків зменшиться в порівнянні з торішнім результатом майже в 4 рази – до 6,1%. А рентабельність картоплі, виробництво якого минулого року було збитковим (-3,2%), збільшиться до 35,2%.

За інформацією вчених, рівень прибутковості виробництва овочів відкритого ґрунту знизиться до 7,4% цього року з 19,7% у 2016 році. При цьому виробництво овочів закритого ґрунту, рентабельність якого в минулому році склала 7,7%, збільшиться до 10,9%.

Згідно з повідомленням, рентабельність виробництва баштанних культур збільшиться до 36,2% у 2017 році з 17,1% попереднього року. Прибутковість виробництва плодів зменшиться порівняно з торішніми показниками майже в 4,3 рази і становитиме 2,8%. А рентабельність ягід, яка минулого року становила 104%, знизиться до 70,5%.

Прибутковість виробництва винограду, за інформацією прес-служби, зменшиться до 51,2% до 74,6% у 2016 році. А рентабельність хмелю прогнозується на рівні 83% проти 100,4% у 2016 році.

При цьому прес-служба додала, що незважаючи на скорочення прибутковості виробництва більшості культур, виробництво всіх видів рослинницької продукції буде рентабельним.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в 2016 році в Україні склала 37,3% проти 45,6% роком раніше. Так, рентабельність рослинництва в 2016 році скоротилася до 44,3% до 50,6%, а рентабельність виробництва тваринницької продукції - до 7,7% з 22,1% у 2015 році.

Згідно з інформацією Держстату, в 2016 році виробництво сільгосппродукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.