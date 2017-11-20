Ціни на томати в Україні побили історичний рекорд

Українські тепличні комбінати з початку минулого тижня підвищили ціни на томати в 1,6 раза - до більш ніж 24-28 грн/кг (0,77-0,9 євро / кг), у результаті чого ціни на цей продукт вже досягли рекордних показників за всю історію незалежності нашої країни.

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Про це повідомила прес-служба проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні вартість томатів на українському ринку вже на 35% перевищує показник за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не виключають можливості подальшого зростання цін у даному сегменті, оскільки пропозиція продукції з місцевих господарств стрімко скорочується.

Експерти пов'язують зростання цін на томати з їх дефіцитом на ринку, оскільки більшість комбінатів вже заявили про завершення сезону реалізації. Більше того, за даними прес-служби, компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортної продукції поки що не вдається через недостатні за обсягом і нестабільні поставки з Туреччини. До того ж ціна на турецькі томати нерідко сягає 38 грн/кг (1,22 євро/кг).

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні в жовтні 2017 року річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, прискорилася до 8,1% із 7,7%, зафіксованих у вересні-2017 до вересня-2016.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, сповільнилася до 14,6% із 16,4%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.