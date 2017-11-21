Українські заводи вже виробили 1,5 мільйона тонн цукру, що повністю забезпечує внутрішню потребу

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, виробили 1,49 млн т цукру, що повністю забезпечує внутрішню потребу нашої країни в цьому продукті, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт цукру в 2,5 раза

За даними відомства, станом на 17 листопада в Україні запрацювали всі 46 цукрових заводів.

За прогнозами Мінагропроду, в поточному 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 - серпень 2018) виробництво цукру становитиме близько 2 млн тонн, що відповідає торішньому результату. З огляду на внутрішню потребу в 1,49 млн тонн і перехідні залишки в 170 тис. тонн, експортний потенціал цукру в поточному сезоні оцінюється в майже 460 тис. тонн.

Прес-служба нагадала, що в минулому маркетинговому році Україна експортувала 770 тис. тонн цукру. Основними покупцями українського цукру стали Шрі-Ланка (14%), Грузія (7%), Туреччина (6%) і Лівія (6%).

За інформацією українського відомства, в лютому 2017 роки аграрії вже повністю вичерпали річну квоту на безмитне ввезення цукру до ЄС в обсязі 20,07 тис. тонн.

Прес-служба додала, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання цукрових буряків. З початку поточної збиральної кампанії вітчизняні аграрії вже накопали 13,5 млн тонн цукрових буряків з 297 тис. га (93% від прогнозу) при врожайності 454 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукрові буряки на 313 тис. га.

За інформацією асоціації «Укрцукор», українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виробили 2,01 млн т цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн т.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилася порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.