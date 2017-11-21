Росія заборонила поставки свинини і яловичини своєму найбільшому імпортеру

Россільгоспнагляд з 1 грудня 2017 року забороняє поставки до Росії свинини і яловичини з Бразилії, повідомляє РБК. Причиною стало виявлення в бразильській продукції забороненого стимулятора росту — кормової добавки рактопамін.

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Російське законодавство забороняє застосування рактопаміну та інших стимуляторів росту м'язової маси під час виробництва продуктів харчування, ввезення в Росію готової продукції з вмістом цієї добавки також заборонене.

У 2013-2014 роках Росія погодилася допустити на свій ринок свинину і яловичину з Бразилії за умови, що бразильське Міністерство сільського господарства, тваринництва та постачання гарантує поставки продукції з м'яса тварин, під час вирощування яких не використовувався рактопамін. Вже за підсумками першого півріччя 2014 року Бразилія стала найбільшим експортером свинини (усіх типів) та м'яса великої рогатої худоби в Росію — із загального обсягу імпорту 425,4 тис. т на неї припадало 176,4 тис. т у постачанні.

Майже через три роки Бразилія зберігає своє лідерство. За даними Федеральної митної служби, за дев'ять місяців 2017 року в Росію було завезено 287,075 тис. т бразильського м'яса (або 52,1% від усього обсягу ввезеного в натуральному вираженні) на суму $885,8 млн. Далі йдуть Білорусь (180,5 тис. т; $328 млн) і Парагвай (48,24 тис. т; $160,2 млн).

На частку Бразилії припадає близько 90% імпортних поставок свинини, каже керівник виконкому Національної м'ясної асоціації Сергій Юшин. За його словами, альтернативи бразильської свинини зараз немає, оскільки країни ЄС, США та Канади, які могли б замінити випадаючі обсяги, перебувають під ембарго.