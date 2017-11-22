Українські аграрії зібрали 58 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії станом на 21 листопада зібрали 57,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 13,8 мільйона га, що становить 94% від прогнозу, при середній врожайності 42 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, гречки намолочено 198 тисяч тонн з 180 тисяч га (99%), проса - 83 тисячі тонн з 55 тисяч га (98%), кукурудзи – 19,5 мільйона тонн з 3,7 мільйона га (82%).

Крім того, аграрії зібрали 11,8 мільйона тонн соняшнику з площі 5,89 мільйона га (99%), 3,6 мільйона тонн сої з 1,9 мільйона га (95%), а також накопали 13,6 мільйона тонн цукрових буряків з 300 тисяч га (94%).

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисяч га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.