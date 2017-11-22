Прибутковість продукції тваринництва зросте майже вдвічі – експерти

Прибутковість виробництва продукції тваринництва в 2017 році збільшиться майже в два рази порівняно з попереднім роком – до 14,6%, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"Рентабельність виробництва тваринницької продукції в 2017 році прогнозується на рівні 14,6%, що майже вдвічі перевищить показник 2016 року у 7,7%... Цього року буде прибутковим виробництво великої рогатої худоби, свинини, птиці та молока", - йдеться в повідомленні.

За попередніми прогнозами вчених, у 2017 році вперше за час незалежності України стане рентабельним виробництво м'яса великої рогатої худоби. Згідно з повідомленням, внаслідок різкого зростання цін на внутрішньому ринку його рентабельність у 2017 році може скласти 6,7%, тоді як у минулому році збитковість виробництва цієї продукції становила 4,8%.

Прес-служба додала, що рентабельність виробництва м'яса птиці (без промислової переробки) в поточному році виросте майже в 3,5 рази – до 17,3%. Прибутковість виробництва свинячого м'яса в 2017 році становитиме 13,4% проти збитковості в 4,5% у 2016 році.

Згідно з даними вчених, виробництво м'яса овець і кіз також стане менш збитковим. Його збитковість становитиме 23,8% проти 35,2% у 2016 році.

За інформацією Інституту аграрної економіки, прибутковість виробництва молока поточного року зросте до 20,6% проти 18,2% у минулому році.

Разом з тим, за даними прес-служби, внаслідок прогнозованого зростання собівартості яєць на 20% при незначному зменшенні ціни їх реалізації виробництво цього виду тваринницької продукції в 2017 році стане збитковим на рівні 13,2%.

"Це перший з 2006 року випадок збитковості виробництва яєць", - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, збитковість виробництва вовни також зросте до 44,5% у 2017 році з 31,8% минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції в 2016 році в Україні склала 37,3% проти 45,6% роком раніше. Так, рентабельність рослинництва в 2016 році скоротилася до 44,3% до 50,6%, а рентабельність виробництва тваринницької продукції - до 7,7% з 22,1% у 2015 році.

Згідно з інформацією Держстату, в 2016 році виробництво сільгосппродукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.