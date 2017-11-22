Кабмін удосконалив правила оренди землі
Зокрема, встановлено терміни виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та посилено відповідальність в разі її несвоєчасної виплати (штраф, пеня).
Кабінет міністрів України вніс зміни до Типового договору оренди землі, якими удосконалено механізм управління в сфері використання та охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів.
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Про це повідомляє прес-служба Мінагропроду.
Згідно з повідомленням, тепер, під час укладення договору оренди необхідна фіксація показників якісних характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її передачі в оренду.
Крім того, передбачено зобов'язання орендаря щодо відшкодування орендодавцю - власнику земельної ділянки збитків у разі погіршення якості ґрунтового покриву орендованої земельної ділянки або приведення їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.
Також встановлені терміни виплати орендної плати за користування земельною ділянкою та посилено відповідальність в разі її несвоєчасної виплати (штраф, пеня).
Передбачається, що зміни сприятимуть захисту інтересів орендодавців - власників земельних ділянок, а також збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.