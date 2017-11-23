Українські аграрії вже експортували 16 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) станом на 22 листопада експортували 15,95 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,5 млн тонн, ячменю - 3,71 млн тонн, жита - 9,1 тис. тонн, кукурудзи - 2,68 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 163,3 тис. тонн борошна, з яких 162,7 тис. тонн становить пшеничне борошно і 0,6 тис. тонн - інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.