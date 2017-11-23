Пачка сигарет в Україні може подорожчати до 30 гривень

15:35, 23 листопада 2017
Агро
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Середні ціни на сигарети в 2018 році в разі ухвалення закону про підвищення тютюнового акцизу до рівня ЄС можуть зрости на чверть.

Ілюстрація REUTERS

Ціни на сигарети наступного року можуть зрости в середньому на 25% – до 30 гривень за пачку в разі прийняття законопроекту про поетапне підвищення тютюнового акцизу до європейського рівня, який Верховна Рада схвалила в першому читанні 14 листопада.

Про це заявив керівник Українського центру контролю за тютюном громадської організації "Життя" Андрій Скіпальський на прес-конференції в УНІАН.

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"Зараз ми оцінили, що пачка сигарет коштує в середньому 23-24 гривні. Тобто, за нашими підрахунками, наступного року очікується підвищення в середньому на 6 гривень. Середня пачка сигарет коштуватиме в 2018 році приблизно 30 гривень. Будуть і дорожчі сигарети в преміум-сегменті, але й дешевші", - сказав він.

Експерт нагадав, що, згідно з даним законопроектом, ставки специфічного акцизу на тютюнові вироби в 2018 році зростуть на 29,7%, а надалі буде щорічно збільшуватися на 20% до 2024 року.

"У 2025 році ми очікуємо, що в разі стабільного курсу євро на рівні 31 гривні, і якщо не буде інших змін у податковій політиці, пачка сигарет коштуватиме в середньому 90 гривень", - додав Він.

Експерт додав, що, таким чином, до 2025 року ставки акцизу на тютюнові вироби в Україні поступово зростуть до мінімального європейського рівня – 90 євро за 1 тисячу сигарет. Це сприятиме наповненню державного бюджету, а також стане ефективним інструментом у боротьбі з курінням, оскільки сигарети стануть менш доступними.

Як повідомила народний депутат від фракції "Самопоміч", член Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Тетяна Острикова, в даний час парламентський комітет допрацьовує текст відповідного законопроекту до другого читання. За її словами, одне з внесених комітетом змін стосується обов'язкового щорічного проведення індексації акцизів.

"Ми прибрали безумовне зобов'язання Міністерства фінансів щорічно проводити індексацію. Ми написали, що індексація може проводитися. Ми закладали в цю норму такою сенс, щоб Міністерство фінансів було більш гнучким... Навколо цієї норми зараз йдуть суперечки, можливо, ми її трохи поправимо до другого читання", - зазначила Острикова.

Депутат додала, що, незважаючи на те, що законопроектом не передбачено підвищення адвалорної ставки акцизу, її також слід збільшити, оскільки цей показник не змінювався з 2013 року.

"Варто було б хоча б на кілька процентних пунктів і підвищити адвалорну ставку. Але ринок про це не просив, відповідних розрахунків не було, міністерство не ініціювало, а ми, як профільний комітет, позбавлені можливості самостійно робити розрахунки. Тому в цьому році адвалорна ставка залишається без змін", - сказала вона.

Завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Красовський погодився з думкою нардепа про необхідність підвищення адвалорної ставки акцизу.

За його словами, сигарети є єдиним товаром в Україні, на який держава зобов'язує виробників та імпортерів встановлювати максимальну роздрібну ціну. Цей показник є базою для розрахунку адвалорної ставки акцизу. Однак фіскальний зміст адвалорного акцизу в даний час майже втрачено.

"Тому необхідно або скасувати адвалорний акциз взагалі разом з максимальною роздрібною ціною, або зробити його ставку працює", - пояснив Красовський.

Згідно з експертними розрахунками, підвищення адвалорної ставки до 20% з нинішніх 12% призвело б до подорожчання дорогих марок сигарет в середньому на 50 копійок за пачку. Це призвело б до збільшення надходжень у державний бюджет на 2 мільярди гривень в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, за результатами дослідження Світового банку, в Україні частка курців, які щодня курять тютюн, за останні 7 років скоротилася на 20% - до 7,2 мільйона дорослих українців. В першу чергу, за словами експертів, це сталося завдяки підвищенню акцизів на тютюнові вироби.

Згідно з проектом держбюджету України на 2018 рік, зростання специфічних ставок акцизу на тютюнові вироби забезпечить додаткові надходження до бюджету на рівні 7,3 мільярда гривень.

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Теги: #акциз на сигарети