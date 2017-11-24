У Гельсінкі стартував продаж першого у світі хліба з комах (фото, відео)

Хліб із цвіркунів: у Гельсінкі (Фінляндія) стартував продаж першого у світі хліба з комах. Основний інгредієнт – це перемелені цвіркуни, їх доповнює пшеничне борошно та зернята.

Як ідеться у сюжеті ТСН, загалом у кожному буханці близько 70 комах. Коштує він 4 євро – це вдвічі дорожче за звичайний.

Проте він містить більше білка, стверджують виробники. Поки що хрумкий хліб продаватимуть лише у столичному регіоні.

Мелених цвіркунів завозять із Нідерландів. Але щойно знайдуть місцевого постачальника, продаватимуть по всій країні.

Окрім Фінляндії і Голландії у Європі вирощувати комах для харчових потреб можна лише у чотирьох країнах: Британії, Бельгії, Австрії та Данії.