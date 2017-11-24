Національну академію аграрних наук підозрюють у таємних доходах в $120 мільйонів на рік – ЗМІ

Тіньовий обіг, який генерують землі, що належать Національній академії аграрних наук (НААН) може досягати 120 млн дол на рік. Про це пише "Кореспондент" у розслідуванні, присвяченому діяльності Академії.

Земельний банк НААН, розташований в усіх областях України, становить 480 тис. га, що відповідне другому місцю в рейтингу найбільших латифундистів України.

Відповідно до звітності НААН за 2013-2015 роки, в середньому 45% земель здаються нею в оренду. За підсумками 2016 року середній дохід з 1 га, включаючи доходи від наукової діяльності, у академіків склав всього 728 грн, при тому, що вартість оренди держземлі за підсумками 2016 року в середньому по Україні - 2.249,8 грн/га. При цьому, землі Академії, як правило якісно вище, ніж в середньому по країні і з урахуванням цього фактора, а також цілісності земельного банку, середня ставка оренди на землі НААН повинна бути на 60% вище мінімально встановлених законодавством 3,3% і становити не менше $70-80/га.

"Таким чином, тільки реальний орендний дохід академії може перевищувати еквівалент $16 млн на рік", - зазначає видання.

Друга частина корупційного доходу - це продаж агрохолдингам врожаю, який вирощується нібито для наукових цілей. Тому що, як свідчать звіти, всього 3-5% земель академії використовуються за цільовим призначенням (у розрізі окремих інститутів). Решта площі або засіяні нехарактерними для даних інститутів культурами, або їх цільове призначення зовсім не вказано. Потенційний корупційний дохід, якщо екстраполювати масштаби земельного банку академії на ринкові реалії, можна оцінити приблизно в $120 млн. Для порівняння: офіційний дохід НААН в 2016 році (включаючи доходи від наукової діяльності) оцінено всього в 346 млн грн, або 728 грн/га , що нижче середньоринкового показника майже в 15 разів.

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Раніше група народних депутатів - членів комітету парламенту з питань аграрної політики та земельних відносин підписала лист з ініціативою перевірити діяльність НААН та заслухати звіт президента академії Ярослава Гадзало.

У держбюджеті на 2017 рік на потреби академії за різними програмами закладено близько 740 млн грн. У проекті держбюджету-2018 поки фігурує 441 млн грн. Як уже заявив президент Академії Ярослав Гадзало цього фінансування катастрофічно мало і складає воно максимум половину від мінімально необхідної суми.

Довідка. Національна академія аграрних наук (НААН) в різних статусах і під різними назвами існує з 1931 року. Вона об'єднує дев'ять національних наукових центрів, 30 інститутів. У НААН працює майже 20 тис. співробітників.