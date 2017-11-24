В Україні вже зібрали близько 59 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії станом на 24 листопада зібрали 58,8 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 14,6 млн га, що становить 96% від прогнозу, при середній врожайності 42,3 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, гречки намолочено 200 тис. тонн з 181 тис. га (100%), проса - 83 тис. тонн з 56 тис. га (100%), кукурудзи - 20,6 млн тонн з 3,9 млн га (86 %).

Крім того, аграрії зібрали 11,9 млн тонн соняшнику з площі 5,91 млн га (99%), 3,7 млн тонн сої з 1,9 млн га (96%), а також накопали 14 млн тонн цукрових буряків з 306 тис. га (96%).

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.