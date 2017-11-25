Окупанти в Криму продають завод шампанських вин "Новий Світ"

Підконтрольне Кремлю міністерство майна і земельних відносин Криму виставило на продаж «націоналізований» завод шампанських вин «Новий Світ» за стартовою ціною близько 1,5 млрд рублів (608 млн грн).

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на офіційний сайт Росії для розміщення інформації про проведення торгів.

«Відсоток продаваних акцій у статутному капіталі АТ - 100%. Початкова ціна акцій АТ - 1 496 000 000 рублів», - йдеться в документації.

За даними сайту, заявки на участь у «конкурсі» приймаються до 13 грудня. Конверти з пропозиціями планують розкрити 20 грудня.

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Підприємство заснував у 1878 році князь Лев Голіцин як завод з випуску ігристого вина в придбаному ним маєтку Новий Світ. Завод розташований на 11 гектарах землі.

Після анексії Росією Криму українське державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий Світ» було «націоналізовано» російською владою півострова. Україна зберегла за собою торгову марку «Новий Світ», ігристе вино під цим брендом розливали на заводі в Харкові.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов у квітні оголосив про намір виставити на продаж завод «Новий Світ», проте наприкінці травня повідомив, що приватизація заводу більше не розглядається.

Підконтрольний Росії кримський парламент на сесії 20 вересня включив до прогнозного плану приватизації продаж 100 відсотків акцій заводу шампанських вин «Новий Світ», а також «Кримхліб» і «Кримтелеком».