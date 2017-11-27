В Україні подешевшав цукор

Вартість цукру на вагу в Україні за два місяці знизилася на 25% – з 16-16,5 грн/кг до 12-12,25 грн/кг. Падіння цін на цукор фахівці пояснюють його надвиробництвом, повідомляє «Сегодня».

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За інформацією профільної асоціації "Укрцукор", всі українські цукрові заводи зварять у цьому сезоні 2 млн т цукру, а потреба країни в цьому продукті оцінюється в 1,5 млн тонн.

За словами директора Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, заводи зараз готові продати цукор дешевше, аби отримати живі гроші для погашення кредитів і виплати зарплати співробітникам.

"Зараз ціни на цукор у нас є нижчими від світових на 1,5-2 грн/кг, але до січня вирівняються", – зазначив Дорошенко.

Як повідомляв УНІАН, українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 11,06 млн тонн цукрових буряків і виробили 1,57 млн тонн цукру.

За результатами 2016-2017 маркетингового року (МР) Україна експортувала 769,3 тис. тонн цукру, що є рекордом за всі роки незалежності.