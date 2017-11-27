Україна може почати експорт продукції тваринництва до Малайзії

Українські виробники можуть почати поставляти молочні і яєчні продукти, а також м'ясо птиці на ринок Малайзії за умови дотримання стандартів халяль, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"Низка українських підприємств з виробництва молочних продуктів, м'яса птиці та яєчних продуктів вже направили відповідні заявки на розгляд компетентних органів Малайзії", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що після проведення оцінки отриманих заявок малайзійська сторона здійснить інспекційний візит до України, в ході якого перевірить систему контролю безпеки вітчизняних продуктів харчування.

У відомстві підкреслили, що Україна вперше провела офіційні зустрічі з Департаментом ветеринарної служби, Центром ісламу та прикордонною службою Малайзії, в ході яких сторони обговорили процедури сертифікації українських центрів за стандартом халяль, правила перевірки української продукції на кордоні і т. д.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 13,07 мільярда доларів, що на 24,3% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основними покупцями вітчизняної аграрної продукції в звітному періоді були країни Азії, закупили цих товарів на 5,525 мільярда доларів, ЄС – на 4,177 мільярда доларів, і Африки – на 1,997 мільярда доларів.