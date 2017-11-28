Експорт курячих яєць з України збільшиться в 1,5 рази - експерти

Україна за підсумками поточного року може збільшити постачання курячих яєць на зарубіжні ринки в 1,5 рази в порівнянні з минулим роком. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", не уточнивши очікувані обсяги експорту цієї продукції в натуральному вираженні.

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"Попри те, що деякі країни в грудні минулого року припинили імпортувати курячі яйця з України у зв'язку зі спалахами пташиного грипу, у 2017 році поставки вітчизняних свіжих яєць на зарубіжні ринки збільшаться проти торішніх результатів більш ніж в 1,5 рази", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за перші десять місяців поточного року Україна експортувала 71,5 тисячі тонн яєць проти 50,7 тисячі тонн минулого року. Найбільше українських свіжих яєць за звітний період закупили країни Азії і Африки.

При цьому, за даними вчених, найбільшим імпортером вітчизняних яєць вже кілька років поспіль є Об'єднані Арабські Емірати. За п'ять років ОАЕ збільшили обсяги імпорту майже в 20 разів і в 2016 році закупили в Україні 20,9 тисячі тонн яєць. Згідно з прогнозами вчених, обсяги експорту яєць до цієї країни в 2017 році можуть сягнути рекордної позначки, оскільки з початку року Україна поставила в ОАЕ більше 34 тисяч тонн цієї продукції. Частка ОАЕ в загальному обсязі експорту яєць у січні-жовтні 2017 року становить 47,6%.

До п'ятірки найбільших імпортерів українських яєць також входять Ірак (18%), Катар (8%), Ліберія (4,9%) і Сьєрра-Леоне (4,9%).

Прес-служба додала, що на даний час Україна може відновити постачання в країни, які минулого року тимчасово ввели обмеження на імпорт української продукції птахівництва у зв'язку зі спалахами пташиного грипу на території нашої держави.

Проте, за даними Інституту аграрної економіки, за останній рік світові ціни на яйця впали. Середня ціна експортуються з України свіжих яєць у січні-жовтні 2017 року становила 721 долар за тонну (близько 12-13 гривень за десяток). Тому з урахуванням того, що ціни на внутрішньому ринку перевищують світові, вітчизняним виробникам вигідніше збувати свою продукцію всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 13,07 мільярда доларів, що на 24,3% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основними покупцями вітчизняної аграрної продукції в звітному періоді були країни Азії, закупили цих товарів на 5,525 мільярда доларів, ЄС – на 4,177 мільярда доларів, і Африки – на 1,997 мільярда доларів.