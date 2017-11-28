Україна збільшила виручку від агроекспорту на чверть - до $15 мільярдів

Україна за десять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 14,7 мільярда доларів, що на 22,7% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За 10 місяців поточного року експорт української аграрної та харчової продукції сягнув позначки в 14,7 мільярда доларів і продемонстрував збільшення на 22,7%, або на 2,7 мільярда доларів, порівняно з відповідним періодом 2016 року", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, основними покупцями української сільгосппродукції у звітному періоді стали Індія (11,3% від загального обсягу експорту), Єгипет (7,5%) і Нідерланди (6,9%). При цьому регіональний розріз українського аграрного експорту не змінився. Більше 42% українських сільгосптоварів закупили країни Азії, 31,9% - ЄС, 14,7% - країни Африки.

Згідно з повідомленням, основними експортними продуктами за звітний період стали соняшникова олія, експорт якої в січні-жовтні в натуральному вираженні становив 4,9 мільйона тонн, а в грошовому - 3,65 мільярда доларів, кукурудза (15,57 мільйона тонн на 2,42 мільярда доларів), пшениця, а також суміш пшениці та жита (14,22 мільйона тонн на 2,25 мільярда доларів), насіння рапсу (1,83 мільйона тонн на 750,2 мільйона доларів), соя (1,92 мільйона тонн на 722,1 мільйона доларів) і ячмінь (4,62 мільйона тонн на 672 мільйони доларів).

За інформацією відомства, у січні-жовтні 2017 року Україна істотно збільшила експорт кісточкових плодів: абрикос, вишень, персиків та слив – на 8,6 мільйона доларів, пшеничного борошна – на 17,7 мільйона доларів, цукру – на 121,4 мільйона доларів, м'яса та субпродуктів домашньої птиці – майже на 83 мільйони доларів, вершкового масла – на 69,1 мільйона доларів, замороженої яловичини – на 36,1 мільйона доларів, хлібобулочних і кондитерських виробів – на 23,8 мільйона доларів, продуктів з борошна і крупи – на 52,6 мільйона доларів.

Прес-служба додала, що за десять місяців поточного року Україна збільшила імпорт сільськогосподарської продукції на 8% порівняно з січнем-жовтнем 2016 року – до 3,6 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.

За даними відомства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).