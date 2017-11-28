Новорічний салат олів'є подорожчав майже на третину

Для закупівлі продуктів, необхідних для приготування новорічного салату олів'є, українцям цього необхідно заплатити на 26% більше, ніж минулого, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«У 2017 році, за місяць до новорічних свят, приготування майже 3 кг салату олів'є коштуватиме нам 127,5 грн. За рік салат олів'є подорожчав на 26,5 грн, або більш ніж на 26%», - написав він.

Експерт виходив із розрахунку, що для приготування страви необхідно 600 г картоплі, 250 г моркви, 200 г цибулі, 600 г ковбаси, 5 яєць, 500 г солоних огірків, банка консервованого зеленого горошку (420 г), упаковка майонезу (270 г) і сіль.

За оцінками Дорошенка, заснованими на даних Державної служби статистики, за рік картопля подорожчала на 18%, до 5,8 грн/кг, морква - на 64%, до 6,4 грн/кг, цибуля - на 19%, до 5 грн/кг, варена ковбаса - на 31%, до 74,8 грн/кг, яйця - на 22%, до 23,8 грн за десяток. Банка солоно-маринованих огірків (500 г) за рік подорожчала на 59% і коштує тепер 24,3 грн, банка консервованого горошку (420 г) - на 11%, до 23,6 грн, а упаковка майонезу (270 г) - на 17%, до 16,7 грн.

За даними експерта, в листопаді минулого року українцям для приготування майже 3 кг салату олів'є було необхідно витратити 101 грн.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, прискорилася до 8,1% із 7,7%, зафіксованих у вересні-2017 проти вересня-2016.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року, сповільнилася до 14,6% із 16,4%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.