У ЄБРР підрахували мільярдні збитки України від недостатнього зрошення землі

Україна щороку втрачає близько 1,5 мільярда доларів валютної виручки з-за низького рівня розвитку систем зрошення орних земель, повідомив аналітик з питань аграрного бізнесу Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Василь Говгера в ході "Національного діалогу водної політики".

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Він зазначив, що в Україні зрошуються менше 1% орних земель, тоді як, наприклад, у США – 5,5%, у Франції - близько 5% орних земель.

"Що означає відсутність зрошення для України? Є простий економічний показник – скільки валової продукції ми не виробляємо через відсутність зрошення в нашій країні. Сьогодні це можна приблизно оцінити в 10 мільйонів тонн зернових культур, що означає близько 1,5 мільярда доларів виручки, які ми втрачаємо щорічно. Це 1,5 мільярда доларів щорічних валютних доходів до економіки нашої країни", - сказав Говгера.

За його словами, для реалізації повного потенціалу зрошення в Україні (розширення зрошення на 1,5-2 мільйона га земель) необхідно 2-4 мільярди доларів інвестицій.

Говгера також зазначив, що сьогодні існують три основних фактори, які стримують інвестиції бізнесу в зрошування: доступність до ефективного фінансування, невизначеність із земельним питанням, труднощі з фізичним доступом до води.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, зношеність системи зрошення, розташованої в п'яти областях півдня України, в 2015 році становила 82%, при цьому на окремих ділянках вона в катастрофічному стані.

У лютому 2016 року Мінагропрод повідомив, що фінансування та відновлення зрошення почнеться в 2016-2017 роках, а до 2020 року вдасться відновити поливи на площі 500-550 тисяч га. Це дозволить збільшити загальну площу зрошення (без Криму) до 1 мільйона га. В цілому планується залучити на цей проект 1,5-2 мільярдів доларів інвестицій. Даний проект буде реалізовано у 5 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській.

Експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 мільярда доларів (38,1%).