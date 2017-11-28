На Житомирщині відчули наслідки інвентаризації земель: надходження до бюджетів за землекористування зросли на 23%

19:29, 28 листопада 2017
Агро
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Інвентаризацію земель Житомирщини ініціював цьогоріч голова Житомирської облдержадміністрації.

Стали відомі результати інвентаризації земель на Житомирщині / фото oda.zt.gov.ua

На Житомирщині  з почтаку року в результаті інвентаризації земель надходження до бюджетів за землекористування зросли проти минулорічного  на 23% - до 230 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку, а  також департаменту фінансів ОДА.

Так, за інформацією департаменту фінансів, з почтаку року і станом на  27 листопада від фізичних та юридичних осіб місцеві бюджети регіону отримали 429,8 млн грн за користування усіма видами земель на території Житомирщини. Це на 23,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Цей показник включає в себе земельний податок, який склав 158,8 млн грн, та орендну плату – 271 млн грн.

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Загальна сума нарахувань, згідно з укладеними договорами оренди за земельні частки (паї) в області, у 2017 році становить 781,7 млн грн.

Власники земельних паїв вже отримали 77,4% від цієї суми, що складає 605,3 млн грн орендної плати. Найбільше сільськогосподарські підприємства області виплатили пайовикам у Любарському, Чуднівському та Народицькому районах – більше 90%. З них майже 91 млн грн або ж 15% орендної плати отримали місцеві бюджети. Пайовики не отримали коштів за користування сільськогосподарськими землями лише в Олевському та Народицькому районах, а в решті районів - отримали.

Загалом же, в  області у 2017 році сільськогосподарські підприємства уклали та зареєстрували договори оренди на 648,6 тис. га землі.

Нагадаємо, інвентаризацію земель Житомирщини  ініціював влітку цього року  голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

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Теги: #надходження до бюджетів#надходження за землекористування#інвентаризація земель