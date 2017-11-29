Українські аграрії зібрали 60 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії станом на 29 листопада зібрали 59,9 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 14 мільйонів га, що становить 96% від прогнозу, при середній врожайності 42,6 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема кукурудзи намолочено 21,6 мільйона тонн з 4 мільйонів га (90%) при врожайності 53,6 ц/га.

Раніше прес-служба зазначала, що вітчизняні сільгоспвиробники завершили збирання гречки, намолотивши 200 тисяч тонн з 181 тисячі га (100%), та проса - 83 тисячі тонн з 56 тисяч га (100%).

Крім того, аграрії зібрали 11,9 мільйона тонн соняшника з площі 5,92 мільйона га (99%), 3,7 мільйона тонн сої з 1,9 мільйона га (98%), а також накопали 14,4 мільйона тонн цукрових буряків з 314 тисяч га (99%).

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.