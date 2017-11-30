Українська "молочка" відкриває нові ринки: експерти прогнозують зростання експорту

Українські підприємства за підсумками поточного року можуть поставити на зовнішні ринки близько 450 тисяч тонн молока і молочної продукції, що на 11% перевищує торішній результат.

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Про це повідомляється в матеріалах презентації заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, представлених в ході Всеукраїнської конференції "Молочний бізнес – 2017".

За прогнозами міністерства, в 2018 році експорт залишиться практично на рівні 2017 року і становитиме близько 455 тисяч тонн.

"Експорт залишиться майже на торішньому рівні, тому наступного року ми серйозних змін не очікуємо", - прокоментувала Трофимцева.

За її словами, основними покупцями вітчизняної "молочки" є країни СНД, однак Україна поступово відкриває також ринки Євросоюзу та Азії.

"Ми з Держпродспоживслужбою дуже активно працюємо над відкриттям нових ринків. Такі ринки як Корея, Китай, Африканські країни, Близький і Середній Схід є для нас дуже цікавими з точки зору експорту молочної продукції", - зазначила заступник глави відомства.

Як додав голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, за дев'ять місяців поточного року Україна вже експортувала молочної продукції на 368 мільйонів доларів, проте нашій країні необхідно працювати над збільшенням цього показника.

"Експорт молочної продукції за 9 місяців 2017 року порівняно з 2016 роком зріс. Практично за всіма категоріями збільшується експорт продукції. Але цього недостатньо, за 9 місяців ми вийшли на обсяги 368 мільйонів доларів, а експортний потенціал нашої країни значно вище", - зазначив він.

За прогнозами експерта, за підсумками року експорт молочної продукції з України в грошовому вираженні становитиме близько 450-500 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становить 8 тисяч тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тисячі тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тисячі тонн.