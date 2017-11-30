Капітальні інвестиції в сільське господарство перевищили 40 мільярдів

Загальний обсяг капітальних інвестицій в українське сільське господарство у січні-вересні поточного року становить близько 40,5 мільярда гривень, що на 37,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожУкраїна збільшила виручку від агроекспорту на чверть - до $15 мільярдів

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, загальна частка інвестицій в сільське господарство склала 15,6% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни.

Згідно з повідомленням, головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій (близько 72% від загального обсягу).

Прес-служба додала, що обсяг капітальних інвестицій у виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів за звітний період склав 12,7 мільярда гривень, що на 7,5% більше, ніж за дев'ять місяців 2016 року. У цілому, частка інвестицій у харчову промисловість у січні-вересні 2017 року склала 14,6%.

Прес-служба нагадала, що станом на 1 липня 2017 року інвестори реалізовували в українському агропромисловому комплексі 233 інвестиційних проекти загальною вартістю 36,7 мільярда гривень. Як зазначала заступник голови Мінагропроду Олена Ковальова, їх реалізація дозволить створити понад 16 тисяч нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, капітальні інвестиції в український агропромисловий комплекс минулого року становили 61,1 мільярда гривень, або 18,7% у структурі загальних капітальних інвестицій в економіку країни. Зокрема, минулого року інвестори здійснили 44,2 мільярда гривень капітальних вкладень в сільське господарство, що на 51% більше, ніж у 2015 році. Капітальні інвестиції в харчову промисловість і переробку в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком на 24,4% і досягли 16,9 мільйона гривень.

Згідно з даними Державної служби статистики, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році становив 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за 2015 рік.