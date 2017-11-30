В Україні скорочується виробництво молока

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що виробництво молока і молочної продукції в Україні за підсумками поточного року становитиме близько 10,1 млн тонн, що на 2,9% менше порівняно з результатом 2016 року, повідомила заступник глави відомства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева в ході Всеукраїнської конференції «Молочний бізнес - 2017».

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«За нашою статистикою, виробництво молока в Україні скорочується. Воно скорочуватиметься і в цьому, і в наступному році порівняно з попереднім роком», - сказала вона, представляючи прогнози міністерства, згідно з якими виробництво «молочки» в 2018 році може становити вже 9,9 млн тонн.

Вона додала, що частка молока екстра-класу в Україні зростає. Так, у поточному році виробництво такого високоякісного продукту може становити 3,7 млн тонн, а в 2018 році - понад 4 млн тонн.

Однак, як зазначив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, який також був присутній на заході, дані експертних розрахунків істотно відрізняються від офіційної державної статистики.

«Статистичні й реальні дані виробництва молока - дві різні речі, тому що в основному Держстат здійснює маніпуляції за рахунок виробництва молока в господарствах населення ... Останні 3 роки спостерігається зниження виробництва молока. У цьому році також зниження не зупиняється, і тих майже 10,68-11 млн тонн, які декларуються, в принципі в Україні немає», - сказав експерт.

За його даними, на даний час близько 500-600 тис. голів дійних корів міститься в господарствах населення, які виробляють близько 7-7,5 млн тонн молока. Тим часом, великі підприємства виробляють всього 2,7-2,8 млн тонн молока. Однак експерт прогнозує, що в майбутньому частка молока, виробленого на підприємствах, збільшуватиметься.

«За останні 5 років спостерігається позитивна тенденція збільшення виробництва молока в індустріальних секторах, за рахунок чого вже третій рік на переробку надходить більше питомої ваги молока індустріального, ніж молока від населення», - додав Чагаровський.

За його словами, для відродження молочної галузі в Україні необхідно провести адаптацію діючих стандартів і нормативно-технічної документації до директив ЄС, розробити діючі програми підтримки розвитку молочної галузі та експорту молочної продукції, розвивати кооперацію між виробниками і переробниками тощо.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в 2016 році виробництво молока в Україні знизилося на 4,1%, до 926 тис. тонн, вершкового масла - на 0,7%, до 101 тис. тонн, спредів і жирових сумішей - на 31%, до 36,2 тис. тонн, жирних сирів - на 8%, до 113 тис. тонн, йогуртів - на 1,4%, до 420 тис. тонн, молоковмісних продуктів - на 9,2%, до 141 тис. тонн, а свіжого неферментованого сиру - зросло на 3,6%, до 69,6 тис. тонн.

При цьому, згідно з інформацією офіційної статистики, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,68 млн голів, що на 2% менше, ніж на рік раніше. Зокрема, поголів'я корів скоротилося на 2,7% - до 2,1 млн голів.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, на даний час майже 66% поголів'я великої рогатої худоби утримується в господарствах населення, і лише 34% припадає на сільськогосподарські підприємства.