Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 22%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2017 року зросли на 22,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожКапітальні інвестиції в сільське господарство перевищили 40 мільярдів

При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 23,4%, а тваринного – на 18,6%.

У жовтні порівняно з вереснем витрати на агровиробництво збільшилися на 2,1%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в жовтні зросли на 2,5%, а тваринницької – на 1,1%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за десять місяців поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,8%. У жовтні порівняно з вереснем ці витрати зросли на 2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.