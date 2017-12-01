Україна збільшила експорт олійних культур у 1,6 раза

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) експортували 2,8 млн тонн олійних культур, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожУкраїна збільшила виручку від агроекспорту на чверть - до $15 мільярдів

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 2,8 млн тонн олійних культур, що на 1 млн більше, ніж у минулому році (в 2016 році експорт олійних на 30 листопада становив майже 1,8 млн тонн)», - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з повідомленням, аграрії експортували понад 1,8 млн тонн ріпаку, що в 2,2 раза перевищує торішній показник. У той же час експорт сої за звітний період становив 0,93 млн тонн проти 1 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Прес-служба додала, що в цілому вітчизняні аграрії з початку 2017-2018 МР експортували понад 17,8 млн тонн зернових, що на 5,5% поступається результату за аналогічний період минулого року. Зокрема, Україна поставила на зовнішні ринки 10 млн тонн пшениці (більш як 5,6 млн тонн продовольчої і 4,5 млн тонн фуражної), 3,6 млн тонн ячменю, 3,5 млн тонн кукурудзи.

Раніше прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства повідомляла, що українські аграрії з початку 2017-2018 МР станом на 29 листопада експортували 16,8 млн тонн зернових. Як пояснили у відомстві, дані Мінагропроду і Держпродспоживслужби відрізняються, оскільки Мінагропрод звітує про обсяги зерна, яке вже перетнуло державний кордон, а Держпродспоживслужба надає інформацію і про вантаж, який був підготовлений до експорту, але ще не покинув межі нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МГ експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.