Президент дав рік на заповнення електронного кадастру для запуску земельної реформи

Президент України Петро Порошенко доручив протягом року завершити створення електронного земельного кадастру і заповнити його на 100% для подальшого проведення земельної реформи.

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Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

«Я - за ринок землі, впевнений, в цьому залі мою думку поділяють усі», - сказав він.

За словами президента, заповнення електронного земельного кадастру необхідно збільшити з нинішніх 60% до 100%.

«За 25 років змогли зробити тільки більше половини, я зараз говорю, що за рік ми це закінчимо, тому що ні про який запуску ринку землі без цього говорити не можна», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні і розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням низки обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися у думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупівлі землі іноземними компаніями.