Чума свиней: Білорусь обмежила ввезення свинини одразу з чотирьох областей України

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей у зв'язку зі спалахами на цих територіях гострого вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, від 28 і 29 листопада.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, зоопаркових і циркових тварин сприйнятливих видів, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитного і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення кормів і кормових добавок, що містять у своєму складі свинарське сировину з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і оброблення свиней.

За даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 137 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 1 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 285 спалахів АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.