Порошенко розповів, куди має йти податок з доходів українців від оренди паїв

Податок з доходів фізосіб від оренди земельних ділянок і паїв має сплачуватися до місцевого бюджету за місцем розташування ділянки землі.

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Про це під час виступу на форумі об'єднаних громад повідомив президент України Петро Порошенко.

«Податок з доходів фізосіб від оренди земельних ділянок і паїв стане частиною дохідної бази місцевих бюджетів. Для цього він сплачуватиметься не за місцем реєстрації податкового агента чи податкової адреси орендаря, а винятково за місцем розташування земельної ділянки», - сказав президент.

За словами Порошенка, в «сірій» прихованій оренді перебуває близько 12 млн га землі, близько 30% всіх земельних ресурсів України.

«Це означає, що повз бюджет державний і місцевий проходять чималі кошти», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко доручив упродовж року завершити створення електронного земельного кадастру і заповнити його на 100% для подальшого проведення земельної реформи.

Нині робоча група при Міністерстві аграрної політики і продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні і розробкою відповідного законопроекту про оборот сільгоспземель.